Трамп прокоментував фотографію з саміту G7, яка стала мемом

Також Трамп опублікував кілька інших, набагато більш позитивних фотографій з тієї ж фотосесії.

Американський президент Дональд Трамп прокоментував скандальну фотографію з саміту групи семи (G7), на якій він сидить, схрестивши руки, а з іншого боку столу стоять канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, президент Франції Емманюель Макрон та інші світові лідери.

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Ця фотографія вже стала інтернет-мемом, породивши численні інтерпретації в соціальних мережах.

Трамп в Twitter написав, що за популярністю фотографії стоять ЗМІ, які хочуть виставити його в невигідному світлі. У тому ж твіті Дональд Трамп опублікував кілька інших, набагато більш позитивних фотографій з тієї ж фотосесії.

«У мене чудові стосунки з Ангелою Меркель, але брехливі ЗМІ показують лише погані фотографії переговорного процесу (які мають на увазі гнів), де я вимагаю речей, про які не попросив би жоден інший президент США», - написав Трамп.

Через короткий час він опублікував ще один твіт, супроводивши його фотографіями інших моментів саміту, де на обличчях його учасників видно посмішки. «Брехливі ЗМІ пишуть, що я не зійшовся з іншими лідерами на саміті G7 в Канаді, - написав американський президент. - Ще раз, це НЕПРАВДА!».

Саміт G7 проходив 8 і 9 червня в канадському Квебеку.