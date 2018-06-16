Трамп прокоментував фотографію з саміту G7, яка стала мемом
Американський президент Дональд Трамп прокоментував скандальну фотографію з саміту групи семи (G7), на якій він сидить, схрестивши руки, а з іншого боку столу стоять канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, президент Франції Емманюель Макрон та інші світові лідери.
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Ця фотографія вже стала інтернет-мемом, породивши численні інтерпретації в соціальних мережах.
Трамп в Twitter написав, що за популярністю фотографії стоять ЗМІ, які хочуть виставити його в невигідному світлі. У тому ж твіті Дональд Трамп опублікував кілька інших, набагато більш позитивних фотографій з тієї ж фотосесії.
«У мене чудові стосунки з Ангелою Меркель, але брехливі ЗМІ показують лише погані фотографії переговорного процесу (які мають на увазі гнів), де я вимагаю речей, про які не попросив би жоден інший президент США», - написав Трамп.
Через короткий час він опублікував ще один твіт, супроводивши його фотографіями інших моментів саміту, де на обличчях його учасників видно посмішки. «Брехливі ЗМІ пишуть, що я не зійшовся з іншими лідерами на саміті G7 в Канаді, - написав американський президент. - Ще раз, це НЕПРАВДА!».
Саміт G7 проходив 8 і 9 червня в канадському Квебеку.
I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an agreement - where I am asking for things that no other American President would ask for! pic.twitter.com/Ib97nN5HZt— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 червня 2018 р.