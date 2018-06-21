В Іркутську суд арештував місцевого активіста за оголошення голодування з вимогою звільнити Сенцова

Волонтер іркутського штабу опозиційного політика Олексія Навального Захар Сарапулов неодноразово брав участь і організовував у Росії проукраїнські акції.

В Іркутську суд заарештував на сім діб відомого проукраїнськими акціями активіста Захара Сарапулова, він оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова та інших українських політв'язнів.

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Як повідомляє сайт «Сибирь.Реалии», сьогодні Кіровський районний суд Іркутська визнав Сарапулова - волонтера місцевого штабу опозиційного політика Олексія Навального - винним у повторному порушенні правил проведення публічного заходу і призначив йому покарання у вигляді адміністративного арешту терміном на 7 діб.

Раніше поліцейські вручили громадському активісту роз'яснення статті про кримінальну відповідальність за неодноразове порушення правил організації та проведення публічних заходів.

Ще до початку засідання суду Сарапулов заявив кореспонденту УНІАН, що, якщо суд призначить йому адміністративний арешт, він оголошує безстрокове голодування з вимогою негайно звільнити Сенцова, а також інших російських і українських політв'язнів.

«Як посадять, знайте, я оголошую голодування на підтримку Олега Сенцова та інших російських і українських політв'язнів», - сказав активіст.

1 травня в Іркутську прихильник опозиції брав участь у творчій акції «Монстрація», яку організатори позиціонували як культурний захід, що не потребує узгодження з міською владою. Під час акції Сарапулов ніс у руках м'яку іграшку - жовту качечку і плакат з намальованою пляшкою і написом: «Это вино или бензин?». Співробітники поліції розцінили «Монстрацію» як публічний захід, який має соціальний, політичний характер, і до початку ходи попередили про це його організатора Софію Баженову. Поліцейські стверджують, що Сарапулов також чув застереження і знав, що бере участь у неузгодженному публічному заході, за який передбачена адміністративна відповідальність.

Крім того, активіста оштрафували на 150 тис. рублів за організацію несанкціонованої ходи "Он нам не царь" 5 травня 2018 року.

У листопаді 2017 року Сарапулов був заарештований на 6 діб за організацію зустрічі Навального з жителями Іркутська.

Як повідомляв УНІАН, Сарапулов неодноразово брав участь і організовував у Росії проукраїнські акції.

Так, 18 березня 2017 року він вивісив Державний прапор України з вікна головного корпусу Московського університету. У цей день на площі перед будівлею масштабно святкували третю річницю захоплення українського Криму. Разом з тим активіст заявляв, що його акція носила неполітичний характер, а мала на меті привернути увагу до побутових проблем студентів.

18 серпня 2017 року в Іркутську він провів одиночний пікет проти війни РФ з Україною. Тоді він повідомив, що вийти з плакатом з написом: «Может хватит воевать в Сирии и Украине?» вирішив з власної ініціативи.