Посли країн "Великої сімки" вимагають звільнення ув’язнених Кремлем українців

Зазначається, що звільнення політв’язнів має стати частиною широкого двостороннього обміну затриманими.

Посли країн «Великої сімки» глибоко занепокоєні ситуацією з Олегом Сенцовим та іншими українськими в’язнями, затриманими в Росії, і закликають Москву звільнити їх.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомляє Група підтримки України у G7.

Зазначається, що звільнення політв’язнів має стати частиною широкого двостороннього обміну затриманими, який буде «важливим гуманітарним кроком вперед».

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Посли країн «Великої сімки» #G7 глибоко занепокоєні ситуацією з Олегом Сенцовим та іншими українськими в’язнями та затриманими в Росії. #FreeSentsovpic.twitter.com/4MKiRk05sJ — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 21 червня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцова тримають у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

9 червня під час телефонної розмови президенти України та РФ Петро Порошенко і Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени відвідають українців і росіян, ув‘язнених в обох країнах.

15 червня уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову не пустили в колонію до Сенцова.

16 червня Денісову не пустили до незаконно засудженого в Росії українця Миколи Карпюка, який утримується у в’язниці у Володимирі. 18 червня Денісовій не дозволили побачення з незаконно засудженим журналістом Романом Сущенком.

19 червня зранку вона заявила, що РФ знову не надає згоду на відвідання Сенцова та інших українських політв’язнів попри домовленості. Того ж дня відбулась зустріч Денісової та Москалькової, за результатами якої український уповноважений наголосила, що Росія саботує домовленості Порошенка та Путіна.