В Швейцарії 400 осіб вертольотами евакуювали через поломку фунікулера

09:17, 22 червня 2018
Світ
402 0
REUTERS

Читайте такожУ Швейцарії відкрили найстрімкіше фунікулер у світі (фото, відео)

Гора Piz Gloria, з'являлася у фільмі бондіани «На секретній службі Її Величності», є місцевою визначною пам'яткою.

З-за аварії 400 осіб опинилися заблокованими на висоті 3,048 м над рівнем моря. Фунікулер вів на гору, на вершині корою розташований ресторан, що обертається. Для евакуації людей було використано чотири вертольоти. Евакуйованих доставили на гірськолижний курорт Мюррен.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Швейцарія#евакуація