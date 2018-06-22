В Швейцарії 400 осіб вертольотами евакуювали через поломку фунікулера

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

У Швейцарії через поломки фунікулера на гору 400 осіб були евакуйовані вертольотами, повідомляє Reuters.

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Гора Piz Gloria, з'являлася у фільмі бондіани «На секретній службі Її Величності», є місцевою визначною пам'яткою.

З-за аварії 400 осіб опинилися заблокованими на висоті 3,048 м над рівнем моря. Фунікулер вів на гору, на вершині корою розташований ресторан, що обертається. Для евакуації людей було використано чотири вертольоти. Евакуйованих доставили на гірськолижний курорт Мюррен.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.