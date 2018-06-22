Помер публіцист Чарльз Краутхаммер
19:28, 22 червня 2018Світ
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Смерть настала майже через два тижні після того, як Краутхаммер опублікував прощальний лист до читачів в газеті.
Чарльз Краутхаммер \ REUTERS
Помер Чарльз Краутхаммер, відомий консервативний коментатор і публіцист, лауреат Пулітцерівської премії. Йому було 68 років.
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Смерть настала майже через два тижні після того, як Краутхаммер опублікував прощальний лист до читачів в газеті The Washington Post, передає Голос Америки. Він повідомив, що після операції, проведеної в минулому році, рак повернувся і йому залишилося лише кілька тижнів життя.
«Це останній вердикт. Моя битва закінчена», – написав Краутхаммер. Він зазначив, що прожив прекрасне життя і залишає цей світ без жалю.
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