У Сан-Франциско пасажирка безперешкодно пронесла пістолет на борт літака (відео)

Електрошоковий пістолет вона помітила у своїй торбинці вже на борту, коли шукала зарядку для телефона.

Пістолет на борт літака понесла пасажирка у Сан-Франциско, і жоден співробітник міжнародного аеропорту цього не помітив.

Ешлі Монтгомері розповідає, що перед польотом пройшла усі пункти огляду, йдеться в сюжеті ТСН. Електрошоковий пістолет помітила у своїй торбинці вже на борту, коли шукала зарядку для телефона. Під час польоту пістолет Ешлі вирішила нікому не показувати, аби не сіяти паніку.

Але потім надала історії розголосу, бо перейнялася загальною безпекою. Мовляв, інші пасажири так само можуть понести небезпечні предмети – але вже навмисно.