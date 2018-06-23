Глава МЗС Молдови: Москва "не має нервово реагувати" на резолюцію ГА ООН про виведення російських військ з Придністров'я

"Придністровський конфлікт не є внутрішньою проблемою, а порушенням міжнародного права третьою країною, яка розмістила війська на нашій суверенній території", - підкреслив глава МЗС Молдови.

Міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Тудор Ульяновський заявив, що Москва "не має нервово реагувати на резолюцію Генасамблеї ООН про виведення російських військ з Придністров'я. Про це він повідомив в ефірі телеканалу TVR.

Як передає РБК, за його словами, в Кремлі знають про ці вимоги, тому Росія повинна виконувати зобов'язання, взяті на саміті ОБСЄ в Стамбулі в 1999 році. Тоді Росія зобов'язалася вивести війська з Придністров'я до 2002 року, проте це не було зроблено.

"Придністровський конфлікт не є внутрішньою проблемою, а порушенням міжнародного права третьою країною, яка розмістила війська на нашій суверенній території", - підкреслив глава МЗС.

За ухвалення резолюції ГА ООН проголосували 64 країни, проти висловилися 15 країн, ще 83 утрималися. За словами Ульяновського, в резолюції зазначений заклик до всіх країн чітко дотримуватися принципів Статуту ООН. При цьому резолюції Генасамблеї на відміну від рішень Ради Безпеки ООН не мають обов'язкової сили.

У липні 1992 року Росія ввела в Придністров'я своїх миротворців, зараз там перебуває оперативна група російських військ (колишня 14-а загальновійськова армія).

У липні 2017 року кабмін Молдови прийняв декларацію із закликом до Росії про виведення військ з Придністров'я. У серпні 2017 року прем'єр-міністр Павло Філіп заявляв, що Молдова підніме це питання у Генасамблеї ООН. У МЗС Росії назвали ці дії недружніми і провокаційними.

Як повідомляв УНІАН, Українські дипломати закликали Росію виконати вимогу Генасамблеї ООН.