Кількість постраждалих внаслідок теракту в Ефіопії зросла до 132 осіб

Один з поранених помер у лікарні.

Одна особа загинула і щонайменше 132 зазнали поранень внаслідок теракту під час мітингу у столиці Ефіопії Аддіс-Абебі на підтримку нового прем'єр-міністра країни Абія Ахмеда.

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Про це повідомляє "Німецька хвиля" з посиланням на дані міністра охорони здоров'я країни Аміра Амана.

Він зауважив, що в лікарні помер один з постраждалих під час вибуху гранати.

Ахмед очолив уряд Ефіопії в квітні цього року після того, як його попередник Хайлемаріам Десалень пішов у відставку. Ставши прем'єром, він проголосив курс на реформування країни.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху, який пролунав під час мітингу на підтримку нового прем'єра Ефіопії Ахмеда в Аддіс-Абебі, загиблих немає, постраждали щонайменше 83 особи. Зловмисники кинули гранату в бік сцени, де перебував прем'єр.