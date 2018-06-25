У Нігерії виявили тіла понад 80 осіб, загиблих в зіткненнях з озброєними кочівниками

За даними поліції, на території шести сіл спалено понад 50 селянських будинків.

У центральній частині Нігерії, у місцевості Барікін Ладі, що у штаті Плато, виявлено тіла 86-ти людей.

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Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на місцеву поліцію, усі вони є жертвами сутичок, що стались між мешканцями селянських поселень і скотарями-кочівниками кілька днів тому.

За даними правоохоронців, тоді на території шести сіл були спалені понад 50 селянських будинків. Сутички набули такого розмаху, що поліції довелось оточити регіон та запровадити комендантську годину.

Конфлікт між представниками різних народностей на території Нігерії триває десятиліття, вони ведуть боротьбу за право користування і розпорядження земельними ділянками та регіональними ресурсами. Крім того, спалахи насильства у цьому регіоні ґрунтуються й на етнічних та релігійних розбіжностях. Жертвами конфлікту вже стали тисячі людей.