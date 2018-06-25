Відкривається літня сесія ПАРЄ: Київ вимагає розглянути ситуацію з українськими в'язнями в РФ

09:42, 25 червня 2018
Політика
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Сесія триватиме до 29 червня / фото УНІАН

25 червня у Страсбурзі стартує літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це повідомляєпрес-служба ПАРЄ. Сьогодні мали відбутися вибори голови асамблеї.

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Під час сесії члени ПАРЄ обговорять гуманітарну ситуацію щодо біженців у сусідніх із Сирією країнах, питання позачергового опрацювання заяви про надання притулку, а також вплив зовнішніх аспектів прав людини на міграційну політику Європейського союзу.

Асамблея говоритиме про примусові шлюби у Європі та баланс між інтересами дитини і необхідністю зберегти єдність сім'ї.

На порядку денному – переслідування представників ЛГБТ-спільноти в Чечні, знищення і незаконний обіг культурної спадщини.

У прес-службі зауважили, що в асамблею надійшов запит на термінові дебати на тему "Загрози здоров'ю та життю українських в'язнів у Російській Федерації та окупованому Криму".

Остаточний порядок денний мали затвердити 25 червня.

Представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба попереджав, що прихильники повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи докладають усіх можливих зусиль, аби зірвати дебати про українських політв'язнів на літній сесії ПАРЄ.

Сесія триватиме до 29 червня.

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Теги: #ПАРЄ#політв'язні кремля