"Розшукується кривавий Володимир ": у Німеччині з'явилися плакати з Путіним (фото)

Експерт вважає, що "російськомовні європейці ведуть лікнеп серед місцевого населення".

Російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман, який живе в Німеччині, повідомив, що в центрі столиці країни Берліні з'явилися "закривавлені" плакати з портретом президента РФ Володимира Путіна.

Плакати були в багатьох місцях, написав експерт на своїй сторінці в Facebook.

"Російськомовні європейці ведуть лікнеп серед місцевого населення", — зазначив автор і опублікував фото плакату.

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На плакаті написано "Bloody Vladimir wanted" (кривавий Володимир розшукується — ред.).

Раніше один з найвідоміших щотижневих журналів Німеччини — Der Spiegel — розмістив на обкладинці портрет Володимира Путіна в оточенні інших світових лідерів, главу Росії зобразили з незвичним кольором шкіри — синім.