ООН зупинила продовольчу допомогу біженцям із Сирії

Про це заявила Всесвітня продовольча програма, передає радіо "Свобода".

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Повідомляється, що без цих ваучерів багато сімей голодують. Для біженців, які борються за виживання в сувору зиму, припинення такої допомоги матиме "руйнівні наслідки", заявляють в ООН. За даними Всесвітньої продовольчої програми, агенція потребує $64 млн для підтримки біженців в грудні.

Понад 3,2 млн людей залишили Сирію, ще 7,6 млн стали переміщеними всередині країни, відколи 3 роки тому почалося повстання проти президента Сирії Башара Асада.