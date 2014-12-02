Влада Лівану повідомила про затримання дружини й сина лідера ІДІЛ
13:57, 02 грудня 2014Світ
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На півночі Лівану військові затримали дружину і сина лідера угруповання «Ісламська держава», громадянина Іраку Абу Бакра аль-Багдаді.
У ЛІвані затримали родину аль-Багдаді / telegraph.co.uk
Як оголосила ліванська влада, це сталося 9 днів тому, коли жінка з дитиною перетнули сирійський кордон. При цьому не повідомляють ані її імені, ані громадянства. Вказується лише, що це одна з дружин аль-Багдаді.
За даними влади Лівану, жінка є громадянкою Сирії, і зараз її допитують.
Читайте такожПапа Римський підтримав боротьбу з ІДІЛРеакції на те, що трапилося, на сайті угруповання «Ісламська держава» поки що немає.
Угруповання «Ісламська держава» взяло під свій контроль кілька районів у Сирії й Іраку. Бойовики угруповання постійно захоплюють заручників, у тому числі іноземців, і вбивають їх.
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