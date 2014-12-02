Влада Лівану повідомила про затримання дружини й сина лідера ІДІЛ

Як оголосила ліванська влада, це сталося 9 днів тому, коли жінка з дитиною перетнули сирійський кордон. При цьому не повідомляють ані її імені, ані громадянства. Вказується лише, що це одна з дружин аль-Багдаді.

За даними влади Лівану, жінка є громадянкою Сирії, і зараз її допитують.

Читайте такожПапа Римський підтримав боротьбу з ІДІЛРеакції на те, що трапилося, на сайті угруповання «Ісламська держава» поки що немає.

Угруповання «Ісламська держава» взяло під свій контроль кілька районів у Сирії й Іраку. Бойовики угруповання постійно захоплюють заручників, у тому числі іноземців, і вбивають їх.