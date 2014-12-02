Лукашенко розповів про ідею анексії Мінськом Калінінградської області

Про це повідомляється на офіційному сайті президента Білорусі.

"У деяких наших ворогів, в тому числі в Росії, і в Білорусі їх вистачає, йдуть розмови про те, що Лукашенко хоче мало не Калінінградську область приєднати до Білорусі. Повірте, у мене таких планів немає. Але склалася добра практика ще за часів Радянського Союзу, Білорусь завжди підставляла плече Калінінградській області, ми ніколи її чужою не вважали. А в якому складі, в якій державі буде Калінінградська область за таких підходів, напевно, не так важливо", - сказав Лукашенко.

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Також, президент Білорусі додав, що його країна не проти розширювати свою присутність в Калінінградській області в сфері будівництва, особливо напередодні 2018 року, коли вся Калінінградська область буде готуватися до чемпіонату світу з футболу.

"Це гарний захід, який будь-якому регіону завжди дає поштовх до розвитку", - зазначив президент.