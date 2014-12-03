Соцмережі відреагували на падіння рубля та цін на нафту жартами та карикатурами (фото)
12:32, 03 грудня 2014Світ
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Паралельно з падінням курсу російського рубля та цін на нафту соцмережами прокотилася хвиля жартів і карикатур.
Рубль стабільно падає / cbr.ru
Стежать за економічними пертурбаціями як українські, так і російські користувачі.
За останніми даними, на московській біржі курс долара зріс на 91 копійку в порівнянні з рівнем закриття попереднього дня і склав 54,76 рубля, курс євро додав 1,15 рубля і досяг позначки 67,8 рубля
Офіційний курс рубля до євро 3 грудня складає 67,27, до долара - 54,38, пише Лента.ру.
поки пив каву зранку - #рубль виріс з 52 до 54. йду ще вип`ю, а потім з цигаркою проведу експеримент #україна#львівpic.twitter.com/SN3nbGsK6M
— Vitaliy Kulikov (@vitaliykulikov) December 3, 2014
Круговорот рубля в природе #рубль#КрымНаш@RussianRUBpic.twitter.com/TX4rht47Di
— Stasys Vidugiris (@Vidugiris) November 29, 2014
#Рубль падает, цены растут. Обвал ждут к февралю http://t.co/dfRsR968gEpic.twitter.com/K4yHDWS6VE
— Ura.ru (@ura_ru) December 3, 2014
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