Соцмережі відреагували на падіння рубля та цін на нафту жартами та карикатурами (фото)

Стежать за економічними пертурбаціями як українські, так і російські користувачі.

За останніми даними, на московській біржі курс долара зріс на 91 копійку в порівнянні з рівнем закриття попереднього дня і склав 54,76 рубля, курс євро додав 1,15 рубля і досяг позначки 67,8 рубля

Офіційний курс рубля до євро 3 грудня складає 67,27, до долара - 54,38, пише Лента.ру.