Розкрито подробиці випробувань "ракети Путіна"

При цьому не називаються точні терміни початку випробувань "Кинджала".

Гіперзвукові ракети зі складу новітнього комплексу "Кинджал" випробують на дальньому бомбардувальнику Ту-22М3.

Про це повідомив ТАСС, посилаючись на джерело в російському оборонно-промисловому комплексі.

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"Кинджал" випробують на Ту-22М3", - сказав співрозмовник агентства. Він уточнив, що "на одному бомбардувальнику будуть випробовувати одразу кілька гіперзвукових ракет". Терміни початку випробувань не називаються.

Вперше про комплекс "Кинджал" повідомив президент РФ Володимир Путін у березні 2018 року. Зазначалося, що ракета комплексу летить на швидкості, в 10 разів вищій від звуку, й здатна долати всі наявні й перспективні системи ПРО і ППО.

Ту-22М3 - дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець, призначений для ураження наземних та морських цілей.