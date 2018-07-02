У Британії розслідують зв'язки «спонсора Brexit» із Росією
Співробітники національного кримінального агентства Великобританії приступили до розслідування можливих зв'язків бізнесмена Аарона Бенкса з Росією.
Повідомляється, що розслідування було відкрито після того, як в агентстві отримали електронні листи, що містили інформацію про раніше невідомі зустрічі Бенкса з послом Росії в Лондоні, пише The Times.
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За даними видання, Бенксу в листах пропонувалося три угоди перед проведенням референдуму щодо виходу Великобританії з ЄС. Відзначається, що нові дані про зв'язки Бенкса з Росією можуть викликати більш пильну увагу до дій, які нібито могла робити Росія з метою вплинути на результати референдуму.
Раніше The Guardian писала, що уряд Британії скомпрометований скандалом про «втручання» в Brexit.