У Британії розслідують зв'язки «спонсора Brexit» із Росією

10:53, 02 липня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Співробітники національного кримінального агентства Великобританії приступили до розслідування можливих зв'язків бізнесмена Аарона Бенкса з Росією.

Повідомляється, що розслідування було відкрито після того, як в агентстві отримали електронні листи, що містили інформацію про раніше невідомі зустрічі Бенкса з послом Росії в Лондоні, пише The Times.

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За даними видання, Бенксу в листах пропонувалося три угоди перед проведенням референдуму щодо виходу Великобританії з ЄС. Відзначається, що нові дані про зв'язки Бенкса з Росією можуть викликати більш пильну увагу до дій, які нібито могла робити Росія з метою вплинути на результати референдуму.

Раніше The Guardian писала, що уряд Британії скомпрометований скандалом про «втручання» в Brexit.

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Теги: #Росія#розслідування#Brexit