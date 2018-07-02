Влада Данії запроваджує нові правила проживання в "гетто"

Одним з правил є те, що діти, які досягли однорічного віку, повинні будуть проводити як мінімум 25 годин на тиждень поза сім'єю для обов'язкового вивчення "датських цінностей".

У Данії влада вводить нові правила проживання в «гетто» — так в країні офіційно називаються райони, в яких 50% жителів - іммігранти, як мінімум 40% - безробітні і як мінімум 2,7% мають кримінальне минуле. В даний час в країні 25 таких районів, в них проживає 60 тис. осіб.

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Новий набір законів для «гетто», про який уряд почав говорити ще на початку року, включає в себе посилення покарань за скоєні в цих районах злочини, передає kommersant.ru з посиланням на The New York Times.

Також запроваджується кримінальне покарання для батьків, які дозволяють їхати своїм дітям на батьківщину на тривалий час (якщо це може розглядатися як завдання шкоди здоров'ю, знанню мови і заняттям у школі). Нарешті, діти, які досягли однорічного віку, повинні будуть проводити як мінімум 25 годин на тиждень поза сім'єю для обов'язкового вивчення «датських цінностей», включаючи такі традиції, як святкування Різдва та Великодня.

Переважна більшість данців цілком задоволені новими ініціативами уряду, який має намір викорінити гетто до 2030 року. Тим не менш, чимало противників таких планів говорять не тільки про порушення принципу рівноправ'я, але і вказують на те, що данське суспільство, схоже, стало настільки байдужим, що вже не чує нацистських конотацій, офіційно називаючи неблагополучні райони «гетто».