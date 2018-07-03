Трамп написав листи лідерам НАТО із закликом збільшити оборонні бюджети - NYT

Листи були розіслані в минулому місяці. Серед одержувачів — лідери Німеччини, Бельгії, Норвегії, Канади.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп направив лідерам країн-учасниць НАТО листи, в яких висловив розчарування, що деякі учасники альянсу не стали підвищувати витрати на оборону.

Про це пише газета The New York Times.

За даними видання, листи були розіслані в минулому місяці. Серед одержувачів — лідери Німеччини, Бельгії, Норвегії, Канади.

«Як ми обговорили це в ході вашого візиту в квітні, в США зростає розчарування через те, що деякі союзники не збільшили [витрати на оборону], як обіцяли», — наводить газета слова з листа Трампа канцлеру ФРН Ангелі Меркель.

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У цьому листі Трамп зазначив, що недостатні оборонні бюджети негативно позначаються на безпеці НАТО, а також провокують союзників альянсу не виконувати обіцянки щодо збільшення видатків на оборону, знаходячи «приклад для наслідування» в країнах, які відмовилися.

У виданні також зазначили, що схожі формулювання Трамп вибрав в листах до лідерів інших країн-учасниць НАТО.

Раніше повідомлялося, що Трамп закликав партнерів по НАТО збільшити витрати на оборону