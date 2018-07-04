У США розробляють мобільний бойовий лазер потужністю 100 кіловат

Новий бойовий лазер планується використовувати для перехоплення ракет, артилерійських снарядів і мінометних мін.

Американська компанія Raytheon зайнялася розробкою мобільного бойової лазерної установки потужністю 100 кіловат.

Згідно з повідомленням компанії, нову установку планується змонтувати на один із армійських вантажних автомобілів сімейства FMTV, передає N+1.

Новий бойовий лазер планується використовувати для перехоплення ракет, артилерійських снарядів і мінометних мін.

Основною перевагою лазерної зброї військові вважають «необмежений» боєзапас - випромінююча установка може стріляти до тих пір, поки не перестане отримувати енергію від джерела живлення. Крім того, вважається, що вартість одного пострілу з лазерної установки буде в кілька разів нижчою за вартість пострілу з міномета або артилерійського знаряддя.

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Розробка нової бойової лазерної установки ведеться в рамках більш масштабної програми HEL TVD (High Energy Laser Tactical Vehicle Demonstration, демонстратор тактичної машини з високоенергетичним лазером). Вартість програми розробки становить десять мільйонів доларів.

У серпні минулого року американські військові оголосили, що випробування вантажної машини сімейства FMTV з лазерною установкою потужністю сто кіловат планується почати в 2022 році. Для випробувань буде використана машина масою десять тонн.

Армійські вантажівки сімейства FMTV переважно використовуються для перевезення в колонах боєприпасів, харчів та інших важливих вантажів. Передбачається, що, отримавши лазерну зброю, такі машини зможуть захищати себе не тільки від ракет і мінометних мін, але і безпілотників, вертольотів, а також невеликих літаків.

У червні 2017 року Raytheon спільно з Армією США провела випробування високоенергетичного лазера, встановленого на ударний вертоліт AH-64D Apache. Це було перше випробування лазерної зброї на літальному апараті такого класу.

Випробування проводилися на полігоні «Вайт Сендз» в Нью-Мексико. Зброя вражала різні типи цілей в різних режимах польоту вертольота, з різних висот та на різних швидкостях польоту. Усі перевірки визнані успішними. Оскільки до перевірки були залучені військові, подробиці випробувань не розкриваються.

Раніше УНІАН повідомляв, що цього літа ВПС США почнуть випробування лазера, який буде встановлений на винищувачі F-15. Ідея полягає в установці лазерної системи потужністю близько 50 кіловат на літаку, щоб перевірити її можливості зі знищення безпілотників і крилатих ракет.