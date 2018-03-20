Пентагон випробує лазерну зброю для установки на винищувачах

16:34, 20 березня 2018
Світ
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Ілюстрація \ REUTERS

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У минулому році Пентагон уклав з компанією Lockheed Martin контракт на програму розробки лазерної зброї SHiELD (назва програми розшифровується як «Демонстраційний зразок лазера високих енергій для самозахисту»). Сума угоди склала $26 млн, передає Голос Америки.

Ідея полягає в установці лазерної системи потужністю близько 50 кіловат на літаку, щоб перевірити її можливості зі знищення безпілотників і крилатих ракет.

«Ми почнемо випробування цього літа, а польотні випробування – влітку наступного року, – повідомив журналістам Джефф Стенлі, заступник помічника міністра ВПС з науки, технологій та інженерно-технічних розробок.

Є деякі технічні проблеми, які ще належить вирішити. Вони, в основному, стосуються "розмірів, ваги і потужності".

Лазерні промені військового призначення невидимі неозброєним оком.

Фокусування лазерного променя на цілі викликає її стрімкий розігрів зсередини, що призводить до її падіння або вибуху.

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