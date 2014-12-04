У центрі Грозного прогримів вибух, йде перестрілка (відео)
4 грудня в центрі Грозного стався потужний вибух і чути перестрілку в районі Будинку друку.
Про це повідомляє "Кавказька політика" з посиланням на численних очевидців.
На опублікованих в соцмережах відео чути перестрілку. З декількох фотографій видно палаючу машину, а також стягнуті в центр міста наряди поліції.
Також у центрі столиці Чечні з'явилися БТР. За непідтвердженою даними, підірвано автомобіль ДПС, загинуло троє співробітників поліції.
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Також повідомляється, що група ополченців заблокована в грозненському Будинку Друку.
В цій будівлі розташовуються редакції майже всіх ЗМІ в Чеченській республіці, включаючи інтернет-видання.
— Isaev (@TininVisa) 3 Грудень 2014
Говорят в Грозном взорвали машину ГИБДД и прямо сейчас идет перестрелка по улице Ларсанова. #Грозный
Возле дома-печати перестрелка. Напротив драм-театра говорит машина. Возле высоток тоже говорят перестрелка. #грозный
— Isaev (@TininVisa) 3 Грудень 2014
Говорят, что перед Главной мечетью убили троих ДПСников.. #Чечня#Грозный
— Pretty... (@AsyaOmarova) 3 Грудень 2014