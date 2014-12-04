У центрі Грозного прогримів вибух, йде перестрілка (відео)

Про це повідомляє "Кавказька політика" з посиланням на численних очевидців.

На опублікованих в соцмережах відео чути перестрілку. З декількох фотографій видно палаючу машину, а також стягнуті в центр міста наряди поліції.

Також у центрі столиці Чечні з'явилися БТР. За непідтвердженою даними, підірвано автомобіль ДПС, загинуло троє співробітників поліції.

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Також повідомляється, що група ополченців заблокована в грозненському Будинку Друку.

В цій будівлі розташовуються редакції майже всіх ЗМІ в Чеченській республіці, включаючи інтернет-видання.



Говорят в Грозном взорвали машину ГИБДД и прямо сейчас идет перестрелка по улице Ларсанова. #Грозный — Isaev (@TininVisa) 3 Грудень 2014