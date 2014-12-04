Озброєні люди в Грозному вбили трьох поліцейських - МВС
03:50, 04 грудня 2014Світ
0 0
В Будинку преси в центрі Грозного заблоковані до шести озброєних людей
Терористи в Грозному вбили трьох поліцейських / twitter
За даними МВС Чечні, співробітники ДІБДР зупинили підозрілий автомобіль, передає ТСН.
Невідомі з машини обстріляли наряд поліції, в результаті чого три співробітника ДПС загинули на місці.
Ховаючись від поліції, ополченці сховалися в Будинку преси.
Читайте такожУ центрі Грозного прогримів вибух, йде перестрілка
"За даними поліції, кількість бойовиків п'ять-шість чоловік. Вони блоковані. Будинок друку оточений. Проводяться заходи для їх затримання і нейтралізації", - сказали в прес-службі.
Нагадаємо, попередній теракт у Грозному стався 5 жовтня. Тоді 19-річний місцевий житель підірвав себе біля концертного залу, де повинен був пройти концерт до Дня міста.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter