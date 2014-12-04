Озброєні люди в Грозному вбили трьох поліцейських - МВС

За даними МВС Чечні, співробітники ДІБДР зупинили підозрілий автомобіль, передає ТСН.

Невідомі з машини обстріляли наряд поліції, в результаті чого три співробітника ДПС загинули на місці.

Ховаючись від поліції, ополченці сховалися в Будинку преси.

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"За даними поліції, кількість бойовиків п'ять-шість чоловік. Вони блоковані. Будинок друку оточений. Проводяться заходи для їх затримання і нейтралізації", - сказали в прес-службі.

Нагадаємо, попередній теракт у Грозному стався 5 жовтня. Тоді 19-річний місцевий житель підірвав себе біля концертного залу, де повинен був пройти концерт до Дня міста.