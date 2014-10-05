У результаті теракту в столиці Чечні Грозному загинули п'ятеро поліцейських

У неділю ввечері в столиці Чечні Грозному смертник підірвав бомбу, в результаті чого за попередніми даними загинули п'ятеро поліцейських.

Як передають російські ЗМІ, вибух стався в центрі міста незадовго до початку концерту до Дня міста. Цього ж дня президент Чечні Рамзан Кадиров святкує свій день народження.

«Біля рамок-металодетекторів, встановлених біля концертного залу, співробітники поліції, які несли там службу, помітили підозрілого молодика. Коли поліцейські вирішили додивитися і встановити його особу, чоловік вчинив само підрив», - розповіли в поліції.

Кадиров стверджує, що смертник представився співробітником правоохоронних органів та при собі мав пістолет.

«Він підійшов з пістолетом до посту, представився співробітником правоохоронних органів. Незважаючи на це, поліцейські попросили пред'явити документи і почали обшук. Під час огляду стався вибух», - сказав Кадиров.

Читайте такожУ Луганську в захопленому будинку СБУ оселилися "кадирівці" - ЗМІУ результаті вибуху його жертвами стали п'ятеро поліцейських, ще вісім були поранені. Особу терориста вже встановлено - ним виявився 19-річний уродженець Грозного Опті Мударов.

За даними МВС РФ, два місяці тому він пішов з дому в Старопромисловському районі Чечні, його родичі нічого не знали про його місцеперебування. В результаті вибуху Мударов загинув. На місці події працюють групи з працівників МВС, ФСБ і СКР.

Незважаючи на ці обставини, святковий концерт в Грозному не відмінили.