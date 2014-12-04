У Грозному виявили сім тіл ополченців, загинули п'ятеро поліцейських

Наразі в Будинку друку в Грозному, де проходила спецоперація, виявлені сім тіл озброєних осіб. У найближчі 20 хвилин спецоперація буде завершена, передає РИА Новости з посиланням на главу Чечні Рамзана Кадирова, який знаходиться в оперативному штабі з проведення спецоперації.

"Зараз у будинку друку виявлені сім тіл бойовиків. У найближчі 20 хвилин спецоперацію буде завершено", - повідомив Кадиров.

Читайте такожУ центрі Грозного ввели режим контртерористичної операціїТакож, за інформацією ТСН, п'ять поліцейських загинули і кілька отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, близько години ночі група невідомих в Грозному здійснила напад на пост ДПС. Потім зловмисники проникли у Будинок друку.

До місця події стягнуті сили і засоби підрозділів ФСБ, МВС і МНС. Будинок друку заблоковано. Також національний антитерористичний комітет повідомляє про втрати серед правоохоронців. В центрі міста ввели режим контртерористичної операції.