Німеччина в 2016 році очолить ОБСЄ
02:00, 05 грудня 2014Світ
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У 2016 році Німеччина займе головуючий пост в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).
Reuters
Як заявив у четвер, 4 грудня, на підсумковій річній зустрічі ОБСЄ у Базелі міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, його країна прийме естафету у Сербії, яка очолить ОБСЄ у 2015 році, повідомляє Deutsche Welle.
Глава німецького зовнішньополітичного відомства охарактеризував ОБСЄ "несучою колоною в європейському мирному врегулюванні".
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За словами Штайнмаєра, хоча український конфлікт досі загрожує перерости у міжнародний "військовий конфлікт" і "розкол Європи", однак без зусиль ОБСЄ не вдалося б досягти Мінських домовленостей.
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