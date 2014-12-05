Німеччина в 2016 році очолить ОБСЄ

Як заявив у четвер, 4 грудня, на підсумковій річній зустрічі ОБСЄ у Базелі міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, його країна прийме естафету у Сербії, яка очолить ОБСЄ у 2015 році, повідомляє Deutsche Welle.

Глава німецького зовнішньополітичного відомства охарактеризував ОБСЄ "несучою колоною в європейському мирному врегулюванні".

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За словами Штайнмаєра, хоча український конфлікт досі загрожує перерости у міжнародний "військовий конфлікт" і "розкол Європи", однак без зусиль ОБСЄ не вдалося б досягти Мінських домовленостей.