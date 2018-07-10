У Білорусі почали збирати підписи за заборону "георгіївських" стрічок

Автор петиції стверджує, що використання "георгіївських" стрічок "загрожує територіальній цілісності Білорусі".

У Білорусі запропонували заборонити "георгіївські" стрічки. Відповідна петиція з'явилася на сайті petitions.by.

Петиція зібрала вже більше 500 підписів. Її автор вважає, що "георгіївська" стрічка стала "символом беззаконня, хаосу, нестабільності і сотень жертв сепаратизму", та її використання "загрожує територіальній цілісності Білорусі".

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Для запобігання загрози пропонується ввести адміністративну відповідальність за пропаганду стрічок на території країни. У тому числі автор хоче заборонити виготовляти, публічно демонструвати, носити і поширювати такі стрічки в Білорусі.

Автор петиції має намір зібрати 800 підписів, після чого їх направлять до Ради міністрів і палати представників Національних зборів Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на в'їзді в Новотроїцьке затримали чоловіка через "георгіївську" стрічку.