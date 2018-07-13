У Китаї 19 осіб загинули в результаті вибуху на хімічному заводі

Вибух стався на заводі, який виробляє хімікати для харчової і фармацевтичної промисловості.

У Китаї в провінції Сичуань в індустріальному парку стався вибух, в результаті якого загинуло 19 людей і ще 12 отримали поранення.

Як передає 112.ua, за даними влади округу Цзяньян, вибух стався на хімічному заводі Yibin Hengda Technology, яка виробляє хімікати для харчової і фармацевтичної промисловості.

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Агенство Сіньхуа повідомляє про те, що всі поранені перебувають у стабільному стані. Поліція почала розслідування. Причина вибуху поки не відома. Вікна сусідніх будинків були зруйновані в результаті вибуху на заводі.

Згідно інформації регіональне бюро охорони навколишнього середовища, завод має три виробничі лінії: 300 тонн в рік бензойної кислоти, яка використовується в харчових консервантів, та 2 тис. тонн 5-нитроизофталевой кислоти для лікарських засобів та барвників.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 12 липня, в Мехіко на очах у перехожих обвалилася частина будівлі торгового центру.