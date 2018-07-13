У Віндзорському палаці готуються зустрічати Трампа (відео)

Дональд Трамп стане 13-м американським президентом, з яким зустрінеться королева Єлизавета ІІ.

У Віндзорському палаці готуються зустрічати президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Трамп нині перебуває із першим своїм візитом до Великобританії.

Сьогодні ввечері на подружжя Трампів чекають у Віндзорському палаці - офіційній резиденції британських монархів. Дональд Трамп стане 13-м американським президентом, з яким зустрінеться королева. І для нього прийом може стати випробуванням, адже одному з президентів Єлизавета ІІ так і не пробачила недоречної поведінки.

10 діючих американських президентів та двоє колишніх глав держави: за 66 років свого перебування на троні Єлизавета ІІ має унікальний досвід спілкування із очільниками Америки.

Зустріч королеви із Дональдом Трампом запланована на вечір.

Читайте такожТрамп розпочав візит до Британії з критики на адресу Мей і мера Лондона

Напередодні Трамп разом із дружиною Меланією повечеряв у компанії британської прем'єрки Терези Мей та її чоловіка. Зустріли Трампа з усіма почестями.

Під час 4-денного візиту у Лондоні Трампа майже не буде - це не випадково, бо на столичних вулицях його зустрічають протестами. Активісти обурені внутрішньою та зовнішньою політикою американського лідера. Хоча сам Трамп переконує, що британці його люблять.

Для американського лідера не пожаліли грошей і на подарунок зібрали 16 тисяч фунтів на величезну повітряну кулю у формі Трампа-малюка.