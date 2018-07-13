У Лондоні надули "бебі-Трампа" до приїзду президента США у Британію (фоторепортаж)

Куля літатиме у парку протягом вихідних під час перебування Дональда Трампа в Лондоні.

Британські активісти у Лондоні запустили 6-метрову кулю у вигляді злого немовляти, схожого на президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Daily Mail.

Акція відбувається на тлі протестів через візит Трампа до Великобританії, який розпочався у четвер ввечері, 12 липня.

6-метрове надувне немовля має помаранчевий колір, сердите обличчя та зачіску, як у президента Трампа. У руці він тримає смартфон. Таким чином активісти намагалися висміяти запальний характер голови Білого дому та його захоплення соцмережами.

Читайте такожНад Лондоном під час візиту президента США літатиме надувний "бебі-Трамп"

"Бебі-Трампа" прив’язали до землі на площі у парку біля парламенту, куля може підніматися у повітря на висоту до 30 метрів.

Куля літатиме у парку протягом вихідних під час перебування Трампа в Лондоні, а потім її перевезуть в Шотландію і розмістять біля гольф-клубу Turnberry, який належить американському президенту.

На час візиту Трампа у Лондоні посилені заходи безпеки, оскільки очікується низка протестів. Сам американський президент заявив, що британці його дуже люблять.