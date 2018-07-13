У Лондоні надули "бебі-Трампа" до приїзду президента США у Британію (фоторепортаж)
Британські активісти у Лондоні запустили 6-метрову кулю у вигляді злого немовляти, схожого на президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Daily Mail.
Акція відбувається на тлі протестів через візит Трампа до Великобританії, який розпочався у четвер ввечері, 12 липня.
6-метрове надувне немовля має помаранчевий колір, сердите обличчя та зачіску, як у президента Трампа. У руці він тримає смартфон. Таким чином активісти намагалися висміяти запальний характер голови Білого дому та його захоплення соцмережами.
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"Бебі-Трампа" прив’язали до землі на площі у парку біля парламенту, куля може підніматися у повітря на висоту до 30 метрів.
Куля літатиме у парку протягом вихідних під час перебування Трампа в Лондоні, а потім її перевезуть в Шотландію і розмістять біля гольф-клубу Turnberry, який належить американському президенту.
На час візиту Трампа у Лондоні посилені заходи безпеки, оскільки очікується низка протестів. Сам американський президент заявив, що британці його дуже люблять.
The Trump baby blimp is up over Westminster. One of the most surreal images of Westminster Abbey and Parliament in history... pic.twitter.com/PBKDImaje7— Brian Klaas (@brianklaas) July 13, 2018