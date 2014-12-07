Масові заворушення у Греції: демонстранти палили автомобілі, в Афінах звели барикади (фото, відео)

В ніч з суботи на неділю в Афінах та інших містах Греції відбулися масові демонстрації, передає Європейська правда.

Про це повідомляє the New York Times, відзначаючи, що люди зібралися з нагоди шостої річниці загибелі 15-річного підлітка Александроса Грігоропулоса в зіткненнях з поліцією в столиці країни.

Грецьке видання Capital.gr повідомляє, що в Афінах протягом ночі було заарештовано 211 демонстрантів, в Салоніках - 25 осіб.

Мітинг, який починався як мирна демонстрація, з часом перетворився в зіткнення з поліцією. На цей раз в Афінах, Салоніках і Патре на вулиці вийшли сотні молодих людей, "озброєних" запальною сумішшю і камінням.

В Афінах демонстранти підпалювали автомобілі, в тому числі - пожежні та поліцейські, а також трощили магазини.

Читайте такожУ Фергюсоні тривають заворушення, поліція застосовує сльозогінний газ

Поліція, у свою чергу, застосувала сльозогінний газ проти тих груп демонстрантів, які застосовували насильство. Повідомляється також, що залучалися поліцейські вертольоти.

Видання підкреслює, що повідомлень про серйозні поранення під час зіткнень не надходило. Koolnews.gr повідомляє про двох зверненнях до лікарні в Афінах.

Частина зіткнень відбувалася в туристичній, центральній частині Афін, проте епіцентром протистояння стало передмістя Екзархія, яке вважають вотчиною анархістів. Там були побудовані барикади на вулицях.

У Салоніках магазин був підпалений в той час, коли там перебували працівники. Правда, всі вони змогли вийти назовні з місця пожежі.

Віце-мер Афін Георг Апостолопулос заявив, що анархісти "знищують туристичний імідж Афін", а також додав, що збитки від заворушень "неможливо підрахувати", пише Capital.gr.