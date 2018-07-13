ЗМІ знайшли "російські" гроші в канадській "вежі Трампа"

Гроші в будівництво будинку вклав канадо-російський бізнесмен Шнайдер після продажу у 2010 році української сталеливарної компанії "Запоріжсталь".

В США ось-ось вибухне новий скандал, що стосується будівництва та інвестування в Trump International Hotel and Tower Toronto. ЗМІ з'ясували, що хмарочос будували в тому числі і на гроші, отримані Дональдом Трампом від канадського бізнесмена російського походження Алекса Шнайдера.

Зокрема, газета Financial Times опублікувала розслідування, в якому пише, що Шнайдер таємно виплатив не менше 100 мільйонів доларів т. зв. "решалі", за яким стояли "підтримувані Кремлем інвестори". Про це повідомляє "Главред".

Серед посередників у розслідуванні називають екс-голову "Нафтогазу" Ігоря Бакая, який зараз перебуває під слідством. Як стверджує FT, платіж був частиною серії виплат, "які принесли мільйони учасникам проекту в Торонто".

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До речі, розслідування має високу ступінь достовірності - воно велося десять місяців, засноване на юридичних документах, судових заявах і більш ніж 20 інтерв'ю.

Згідно з розслідуванням, гроші в будівництво будинку Шнайдер вклав після продажу у 2010 році української сталеливарної компанії "Запоріжсталь", частку в якій продав близьким до Кремля людям під тиском свого партнера Едуарда Шифріна.

Опитані газетою експерти відзначають, що юридичні ризики для Трампа будуть залежати від того, чи знав він про походження грошей партнера.

Раніше повідомлялося, що республіканці в комітеті з розвідки Палати представників завершили проект доповіді, в якому йдеться про те, що не було ніякої змови або координації дій між виборчою кампанією нинішнього президента США Дональда Трампа і Росією.