У Росії почався масовий бунт солдатських матерів

Соцмережі повняться звістками з Ростова. Там після розгрому російського "спецназу" в Донецьку ледь не повномасштабне повстання, передає ТСН.

Бунтують солдатські матері: вони з'їхалися зі всієї країни шукати синів, які пропали в нібито "тривалому відрядженні".

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Бунтують і місцеві, повідомляють звідти. Бо й чимало "казаків", що теж гинуть на Донбасі, - тутешні.

Москва, пишуть у соцмережах, блокує телефонний і електронний зв'язки з регіоном. І, начебто, туди терміново перекинули підрозділи внутрішніх військ і поліцію.