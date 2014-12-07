У Росії почався масовий бунт солдатських матерів
23:57, 07 грудня 2014Світ
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У Росії солдатські матері протестують проти того, аби їхні сини воювали в Україні.
У Росії почався масовий бунт солдатських матерів / ТСН
Соцмережі повняться звістками з Ростова. Там після розгрому російського "спецназу" в Донецьку ледь не повномасштабне повстання, передає ТСН.
Бунтують солдатські матері: вони з'їхалися зі всієї країни шукати синів, які пропали в нібито "тривалому відрядженні".
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Бунтують і місцеві, повідомляють звідти. Бо й чимало "казаків", що теж гинуть на Донбасі, - тутешні.
Москва, пишуть у соцмережах, блокує телефонний і електронний зв'язки з регіоном. І, начебто, туди терміново перекинули підрозділи внутрішніх військ і поліцію.
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