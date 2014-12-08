ЄС закликає Туреччину не зривати санкції проти Росії

Туреччина не приєдналася до санкцій Заходу проти Росії, введених через ситуацію в Україні. Офіційні особи ЄС під час візиту в Туреччину, який відбудеться на наступному тижні, будуть переконувати Анкару приєднатися до режиму санкцій, або принаймні - не зловживати ситуацією для своєї вигоди, експортуючи продукти в Росію, передає "Голос Америки".

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Фредеріка Могеріні очолить делегацію європейських політиків до Туреччини в понеділок і вівторок.

Туреччина веде переговори про вступ до ЄС з 2005 року, проте політичні перешкоди - зокрема, з приводу розділеного острова Кіпр, а також протест деяких країн ЄС проти членства Туреччини, уповільнили цей прогрес.

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Однак тепер офіційні особи ЄС сподіваються, що новий прем'єр-міністр Туреччини і нова Єврокомісія в Брюсселі зможуть дати новий старт, який стане фундаментом для постійних переговорів на вищому рівні для обговорення спільних стратегічних інтересів.

Візит представників ЄС відбуватиметься через тиждень після поїздки до Туреччини президента Росії Володимира Путіна, в рамках якого Москва оголосила про згортання проекту "Південний потік" і назвала Туреччину своїм кращим партнером в альтернативному проекті нафтопроводу.

Чиновники ЄС під час візиту до Туреччини мають намір поговорити про більш близьке співробітництво в боротьбі проти бойовиків "Ісламської держави" та інших екстремістських груп, зокрема про те, як обрізати бойовикам шляхи фінансування і зупинити потік іноземних бойовиків.

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Представники ЄС зустрінуться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, прем'єр-міністром Ахметом Давутоглу та відвідають табір біженців. Вони також оголосять про збільшення обсягу допомоги ЄС Туреччині для утримання багатотисячних потоки біженців з Сирії та Іраку.