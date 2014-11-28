В Австрії проходить масштабна операція проти вербувальників "Ісламської держави"

Поліція Австрії почала масштабну операцію проти вербувальників у лави джихадистів, зокрема - до лав терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). Про це повідомляє LB.ua з посиланням на агентство AFP.

В рамках операції співробітники правоохоронних органів перевіряють будинки, кімнати для молитов і мечеті по всій країні.

На даний момент вже видано понад 20 ордерів на арешт за підозрою у вербуванні бойовиків і фінансуванні терористів. Однак чи було кого-небудь затримано, поки невідомо.

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Основні заходи проводяться в столиці країни Відні та в містах Грац і Лінц, де в облавах беруть участь 500 поліцейських. Саме в цих населених пунктах, за даними правоохоронних органів, проживає основна маса вербувальників, яку координує проповідник-ісламіст з Боснії.

За даними МВС Австрії, всього до лав бойовиків ІД вступили близько 150 австрійців. Великий резонанс отримала історія зі зникненням у квітні двох дівчат із сімей боснійських іммігрантів. В прощальних записках говорилося, що підлітки вирушили до Сирії, щоб брати участь у джихаді. Їх оголосили в міжнародний розшук, проте згодом дівчата самі вийшли на зв'язок з поліцією і попросили повернути їх додому.

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Кілька днів тому австрійські праві з Партії свободи закликали боротися з ісламізмом у дитячих садах і школах. На думку лідера партії Хайнца-Крістіан Штрахе, в деяких навчальних закладах дітям "нав'язують ідеологію жорстокості", в результаті чого вони стають терористами. Також політик запропонував позбавляти громадянства всіх, хто підтримує ісламістів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня повідомлялося, що в ряди "Ісламської держави" щомісяця вступають більше тисячі іноземців.