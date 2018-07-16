ЗМІ дізналися про відмову принців Чарльза і Вільяма зустрічатися з Трампом

Королева Великобританії Єлизавета II зазвичай не проводить подібні прийоми поодинці і її супроводжує хтось із королівської сім'ї.

Британські принци Чарльз Вільям відмовилися зустрічатися з президентом США Дональдом Трампом під час його візиту в Лондон.

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Про це повідомляє газета The Sunday Times з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією, передає kommersant.ru. Як зазначає видання, королева Великобританії Єлизавета II зазвичай не проводить подібні прийоми поодинці і її супроводжує хтось із королівської сім'ї. «Вони (Принци Чарльз Вільям.- ред.) просто відмовилися від участі», - повідомив співрозмовник видання.

Під час прийому принц Чарльз був на заході з поліцією графства Глостершир, а Вільям грав у поло на благодійній акції.

13 липня Єлизавета II прийняла в Віндзорському замку президента США з його дружиною Меланією Трамп. ЗМІ повідомляли, що Трамп запізнився на чай до британської королеви, проте Букінгемський палац це заперечує. Президент США в інтерв'ю Daily Mail розповів, що захоплений Єлизаветою II.