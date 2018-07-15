"Подавай до суду на них!": прем'єр Британії розповіла про "жорстку" пораду Трампа щодо виходу з ЄС

Великобританія повинна вийти з ЄС до кінця березня 2019 року. Таке рішення було ухвалене після референдуму, що відбувся у червні 2016 року.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що президент США Дональд Трамп сказав їй, що вона повинна "подати до суду" на Європейський союз на переговорах з приводу виходу Великобританії з ЄС.

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Як передає Радіо Свобода, Трамп повідомив журналістам 13 липня на спільній прес-конференції з Мей, що він дав британському лідеру пропозицію, яку вона визнала занадто "жорстокою".

15 липня на питання кореспондента Бі-бі-сі, що це була за пропозицію, Мей відповіла: "Він сказав мені, що я повинна подати в суд на ЄС. Не вступай в переговори, подавай до суду на них!" Вона також уточнила, що президент також сказав на цій прес-конференції: "Не йдіть від переговорів. Інакше ви застрягнете!".

Великобританія має вийти з ЄС до кінця березня 2019 року. Таке рішення було ухвалене після референдуму, що відбувся у червні 2016 року, який невеликою кількістю голосів затвердив пропозицію про вихід країни із Європейського союзу.