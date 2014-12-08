У штаті Меріленд на житловий будинок впав приватний літак
Приватний літак розбився в житловому районі недалеко від аеропорту, розташованого в штаті Меріленд.
Загинули, щонайменше, три людини з числа тих, що перебували на борту; загорілися кілька будинків. За повідомленням місцевої пожежної служби, аварія сталася вранці в понеділок, 8 грудня, передає Голос Америки.
"Двомоторний літак Embraer SA Phenom 100 впав на житловий будинок приблизно в півтора кілометрах від аеропорту округу Монтгомері, в передмісті Вашингтона Гейтерсберзі", - повідомив журналістам офіційний представник пожежної служби Піт Пірінгер.
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За його словами, три людини, які перебували в літаку, загинули. Не виключено, що їх було четверо. В результаті пожежі, що почалася загорілися три будинки, і ще кілька отримали пошкодження. Частина палива з літака також потрапила у струмок, який протікає поруч.
Як повідомила офіційний представник Федерального управління цивільної авіації, літак зазнав аварії на шляху назад в аеропорт.
За словами очевидців, вони спостерігали, як літак кружляв над містом з випущеними шасі. Судячи по траєкторії польоту, літак втратив керування.