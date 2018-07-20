Microsoft запобігла кібератаці проти трьох кандидатів на виборах у Конгрес США

Microsoft у співпраці з державними службами вдалося припинити дії хакерів.

Зловмисники намагалися використовувати фальшиву сторінку Microsoft для отримання інформації з комп'ютерів кандидатів.

Про це заявив віце-президент корпорації з безпеки користувачів і довірі Том Берт, виступаючи на Форумі з безпеки в Аспені, штат Колорадо, передає Голос Америки з посиланням на Bloomberg.

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Microsoft у співпраці з державними службами вдалося заблокувати сторінку і припинити дії хакерів. Імена об'єктів кібератаки не повідомляються.

За словами Берта, подібну тактику його компанія зафіксувала під час конвенції демократичної партії, яка проходила у 2016 році у Філадельфії, і безпеку якої забезпечувала Microsoft.

Голова департаменту Facebook по виробничій політиці і контртероризму Моніка Бікерт, яка також виступила на форумі в Аспені, заявила, що в квітні корпорація видалила кілька сотень сторінок, які контролювалися російською "фабрикою тролів" - Агентством інтернет-досліджень зі штаб-квартирою в Санкт-Петербурзі, яку спецпрокурор Роберт Мюллер звинувачує в організації кампанії в соцмережах по втручанню в американські вибори 2016 року.