"Повторіть ще раз": голову розвідки США насмішила новина про запрошення Путіна до Білого дому (відео)

На думку голови нацрозвідки, зустріч Путіна і Трампа у Вашингтоні повинна стати "чимось особливим"

Голова національної розвідки Сполучених Штатів Америки Деніел Коутс здивувався новині про те, що американський президент Дональд Трамп запросив президента Росії відвідати Вашингтон цієї осені.

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Про це повідомляє NBC News. Під час інтерв'ю, дізнавшись про це від журналістки телеканалу, Коутс голосно засміявся. "Повторіть, я правильно почув?", - перепитав голова нацрозвідки крізь сміх.

WATCH: Director of nat'l Intelligence Coats reacts when @mitchellreports informs him that the Trump administration is planning to invite President Putin to the White House:



"Say that again? Did I hear you? Did I hear you? Okay. That's going to be special." pic.twitter.com/fZsbwozZrQ — NBC News (@NBCNews) July 19, 2018

На думку Коутса, зустріч Путіна і Трампа у Вашингтоні повинна стати "чимось особливим".

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп доручив своєму раднику з нацбезпеки Джону Болтону запросити російського президента Володимира Путіна в Вашингтон. Чергова зустріч глав США і Росії може відбутися вже восени.