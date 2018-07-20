"Повторіть ще раз": голову розвідки США насмішила новина про запрошення Путіна до Білого дому (відео)

08:01, 20 липня 2018
Світ
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Девід Коутс / REUTERS

Голова національної розвідки Сполучених Штатів Америки Деніел Коутс здивувався новині про те, що американський президент Дональд Трамп запросив президента Росії відвідати Вашингтон цієї осені.

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Про це повідомляє NBC News. Під час інтерв'ю, дізнавшись про це від журналістки телеканалу, Коутс голосно засміявся. "Повторіть, я правильно почув?", - перепитав голова нацрозвідки крізь сміх.

На думку Коутса, зустріч Путіна і Трампа у Вашингтоні повинна стати "чимось особливим".

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп доручив своєму раднику з нацбезпеки Джону Болтону запросити російського президента Володимира Путіна в Вашингтон. Чергова зустріч глав США і Росії може відбутися вже восени.

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Теги: #Коутс#Дональд Трамп#Володимир Путін