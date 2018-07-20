Washington Post: Путіна запросили в Білий дім, хоча Вашингтон не встиг оговтатись від Хельсінкі

Запрошення російського автократа в Овальний кабінет шокувало Конгрес і американську розвідку, які ще не встигли розібратися з наслідками першої зустрічі президентів.

Попри шквал критики після зустрічі з Володимиром Путіним у Хельсінкі, президент США Дональд Трамп вирішив запросити російського автократа в Білий дім. Тож друга їхня зустріч може відбуватися вже восени, хоча у Вашингтоні ще не встигли розібратися з наслідками першої, пише Washington Post.

«Зустріч у Білому домі була б надзвичайним посиленням легітимності російського лідера, який досить довго перебуває в ізоляції Заходу за поведінку в Україні, Сирії і інших місцях, а також за втручання у американські вибори, яке зробило Трампа президентом. Жоден російський президент не бував у Білий дім за більш 10 років», - пише видання.

Однак, Трамп попросив радника з національної безпеки Джона Болтона запросити Путіна. І переговори про це «вже відбуваються», як сказала прес-секретар Білого дому Сара Сандерс. У свою чергу, американський президент написав на Twitter, що він з нетерпінням чекає на «другу зустріч». Кремль поки ніяк не відреагував на запрошення. Але ініціатива застала зненацька і шокувала навіть головного розвідника США.

«Що? Скажіть но ще раз?», - здивувався директор ЦРУ Ден Коутс під час Форуму з безпеки в Аспені, Колорадо.

«OK, це буде щось особливе», - продовжив він.

Читайте такожThe Guardian: Україна - перша жертва байдужості Трампа, але не остання

Сенатор від штату Аляска республіканець Ден Салліван теж відреагував на запрошення Путіна у Вашингтон: «Я би цього не робив, чорта з два».

«Якщо росіяни хочуть кращих відносин, поїздка у Білий дім їм не допоможе. Потрібно відмовитись від вторгнень у сусідні країни. А ще припинити втручатися у наші вибори», - додав він.

Сумнівні сигнали від Трампа посилити тривогу у Конгресі через те, що Білий дім не сприймає серйозно загроз з боку Росії, зокрема під час середньострокових виборів у США, які пройдуть цього року.

Читайте такожWall Street Journal: Росія теж невдоволена поведінкою Трампа на зустрічі з Путіним

Якщо Путін таки ступить на поріг Білого дому, це станеться вперше за 13 років. Востаннє він був там аж в 2005 році, коли зустрічався з президентом Джорджем Бушем-молодшим, який зустрічав його у Східному крилі зі словами: «Мій друже!». Президент Барак Обама теж запрошував у Вашингтон президента Росії. В 2010 році він зводив на гамбургери Дмитра Медведєва.

Ідея провести ще одну зустріч з Путіним прозвучала на тлі того, як Конгрес розгублено намагався якось відповісти на провал першої. Сенатор-республіканець від Арізони Джеф Флейк сказав, що таке стається, «коли борешся з об’єктивною реальністю впродовж майже двох років, називаючи реальні речі фальшивками, а фальшивки – реальністю».