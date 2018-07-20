ЗМІ: військова розвідка РФ причетна до отруєння в Солсбері

З усіх гілок російської розвідки ГРУ найбільше дотримується суворого кодексу лояльності.

Британські детективи вважають, що напад у Солсбері з використанням речовини "Новічок" могли здійснити нинішні або колишні агенти російської військової розвідки (ГРУ).

Про це повідомляє The Times, передає Європейська правда. Визначення зв’язків виконавців із ГРУ є частиною розслідування замаху на вбивство Сергія Скріпаля та його дочки. Інші варіанти, такі як залучення іншого російського розвідувального агентства, також не виключені.

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Скрипаль був офіцером в ГРУ, у 1990-х роках його завербувала британська розвідка MI6. Майже всі російські розвідники, на яких він вказав, були колишніми військовими. Видання відзначає, що з усіх гілок російської розвідки ГРУ найбільше дотримується суворого кодексу лояльності.

Слідство вважає, що потенційні вбивці використовували пляшку для парфумів із "Новічком", щоб розпилити його на дверну ручку будинку Скрипаля в Солсбері в березні. Потім вони викинули пляшку і вилетіли з країни.

Через чотири місяці той самий флакон знайшли 44-річна Дон Стерджесс і її партнер Чарлі Роулі. Стерджесс померла 8 липня через дію "Новічка", Роулі перебуває у лікарні.

Вважається, що Стерджесс побризкала з флакону на шкіру, думаючи, що це парфуми, і отримала дозу в десять разів більшу, ніж Скрипалі.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Британії спростували інформацію про встановлення осіб отруювачів Скрипалів.