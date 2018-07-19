У Британії спростували інформацію про встановлення осіб отруювачів Скрипалів
19:23, 19 липня 2018Світ
44 0
Цю інформацію назвали «малообізнаною дикою спекуляцією».
Будинок Сергія Скрипаля в Солсбері / REUTERS
Заступник міністра внутрішніх справ Великобританії Бен Уоллес заявив, що інформація про те, що британська поліція встановила підозрюваних у справі про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у місті Солсбері є спекуляцією.
Про це він написав у своєму твіттері.
Читайте такожШерше ля фам: британська поліція вважає, що в групі полюючих на Скрипалів була жінка
За його словами, ця інформація є «малообізнаною дикою спекуляцією».
Раніше ЗМІ повідомили, що поліція Великобританії встановила підозрюваних у справі про отруєння Скрипалів.
Як зазначалося, причетні до замаху «кілька росіян» і слідчі розшукують більш ніж одну людину.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Отруєння російського екс-шпигуна Скрипаля