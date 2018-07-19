У Британії спростували інформацію про встановлення осіб отруювачів Скрипалів

Цю інформацію назвали «малообізнаною дикою спекуляцією».

Заступник міністра внутрішніх справ Великобританії Бен Уоллес заявив, що інформація про те, що британська поліція встановила підозрюваних у справі про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у місті Солсбері є спекуляцією.

Про це він написав у своєму твіттері.

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За його словами, ця інформація є «малообізнаною дикою спекуляцією».

Раніше ЗМІ повідомили, що поліція Великобританії встановила підозрюваних у справі про отруєння Скрипалів.

Як зазначалося, причетні до замаху «кілька росіян» і слідчі розшукують більш ніж одну людину.