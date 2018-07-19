У Британії спростували інформацію про встановлення осіб отруювачів Скрипалів

19:23, 19 липня 2018
Світ
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Будинок Сергія Скрипаля в Солсбері / REUTERS

Заступник міністра внутрішніх справ Великобританії Бен Уоллес заявив, що інформація про те, що британська поліція встановила підозрюваних у справі про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у місті Солсбері є спекуляцією.

Про це він написав у своєму твіттері.

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За його словами, ця інформація є «малообізнаною дикою спекуляцією».

Раніше ЗМІ повідомили, що поліція Великобританії встановила підозрюваних у справі про отруєння Скрипалів.

Як зазначалося, причетні до замаху «кілька росіян» і слідчі розшукують більш ніж одну людину.

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Теги: #отруєння Скрипаля