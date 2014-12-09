У Гонконзі протестувальникам дали 48 годин, аби очистити центр від наметів і барикад

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Рейтер.

Раніше, наприкінці листопада, Верховний суд Гонконгу, за позовом автобусної компанії, яка заявила що зазнає великих збитків, постановив знести загородження і розблокувати проїжджу частину в центральному районі Адміралтейство (Admiralty), де знаходиться низка урядових будівель. У вівторок місцеві ЗМІ опублікували постанову суду, що зобов'язує демонстрантів виконати цю вимогу. Пол Цзи, адвокат, який представляє інтереси автобусної компанії, повідомив місцевому телебаченню, що протестувальники мають очистити вулиці міста до 9:00 ранку в четвер.

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За даними Рейтер, вже до 18:00 понеділка багато з наметів, що були встановлені демонстрантами в центрі Гонконгу, були демонтовані або переміщені у прилеглі райони.

У Гонконзі вже близько двох місяців тривають антиурядові демонстрації. Студенти та активісти Occupy Central вимагають провести у 2017 році в Гонконзі прямі вільні вибори глави місцевої адміністрації, які раніше призначалися підконтрольною пекінській владі колегією вибірників. У серпні влада Китаю прийняла рішення, що всіх кандидатів на виборах 2017 року буде спочатку перевірено і схвалено урядовим комітетом. Протестувальники вважають, що це суперечить демократії. У червні протестувальники провели десятиденний онлайн-референдум, в якому взяли участь близько 800 тисяч осіб і який Пекін назвав таким, що не має сили.

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Глава виконавчої влади Гонконгу C. Й. Люн (C. Y. Leung), який назвав протести незаконними, відкинув заклики до подальших переговорів щодо політичної реформи і застеріг протестувальників від застосування насильства проти судових приставів, які будуть розбирати намети і барикади, споруджені мітингувальниками.