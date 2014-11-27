У Гонконзі заарештували ще 11 активістів і 7 поліцейських

Агентство Associated Press з посиланням на офіційних представників поліції також повідомило про затримання сімох поліцейських, проти яких висунуті звинувачення у надмірному застосуванні сили в ході нічних зіткнень 15 жовтня, передає РІА "Новости".

Читайте такожПонад 80% жителів Гонконгу виступають за припинення вуличних протестів - ЗМІРаніше повідомлялося про затримання двох лідерів протестного руху - Джошуа Вонга і Лестера Шума - при розборі зведених демонстрантами барикад в районі Монгкок.

Нагадаємо, судові пристави зобов'язали гонконгських демонстрантів розібрати наметове містечко в центральній частині міста.

Довідка. Активісти незадоволені рішенням влади КНР проводити відбір кандидатів на виборах адміністрації Гонконгу, які пройдуть у 2017 році, і вимагають прямих переговорів з Пекіном.