Трамп відвідає саміт «Великої двадцятки»

01:24, 23 липня 2018
Світ
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Агентство Reuters

Черговий саміт G20 пройде в Аргентині з 30 листопада по 1 грудня 2018 року.

«Він їде (саміт). Я буду радий повернутися сюди разом з ним ... Знаю, що він дуже чекає продуктивних дискусій з лідерами, — заявив Мнучин на зустрічі з міністрами фінансів країн «двадцятки».

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Теги: #Трамп#G20