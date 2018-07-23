Трамп відвідає саміт «Великої двадцятки»
01:24, 23 липня 2018Світ
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Черговий саміт G20 пройде в Аргентині з 30 листопада по 1 грудня 2018 року.
REUTERS
Міністр фінансів США Стівен Мнучин заявив, що американський президент Дональд Трамп відвідає саміт «Великої двадцятки».
Черговий саміт G20 пройде в Аргентині з 30 листопада по 1 грудня 2018 року.
«Він їде (саміт). Я буду радий повернутися сюди разом з ним ... Знаю, що він дуже чекає продуктивних дискусій з лідерами, — заявив Мнучин на зустрічі з міністрами фінансів країн «двадцятки».
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