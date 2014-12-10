Над Балтикою літаки НАТО перехопили шість російських бомбардувальників

Португальські винищувачі F-16, що беруть участь у повітряній місії НАТО, перехопили над Балтійським морем шість російських бомбардувальників, повідомляє Delfi.

Серед них: чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два надзвукових бомбардувальника Ту-22М.

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За словами прес-секретаря Альянсу Оану Лунгеску, більшість перехоплень над Балтійським морем вже стали "звичайною справою", але конкретно цей випадок демонструє "високий рівень активності Росії".

"Подібна активність може стати фактором, що дестабілізує, і потенційно небезпечним, якщо і надалі не будуть братися до уваги міжнародні стандарти", - підкреслила вона.