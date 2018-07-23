У Франції висунули обвинувачення екс-раднику Макрона, який побив демонстранта в Парижі – ЗМІ

Екс-радник був звільнений і поміщений під варту після публікації відео з першотравневої демонстрації в Парижі, на якому видно, як він б'є одного з демонстрантів.

Колишньому раднику з безпеки президента Франції Олександру Беналля пред'явлені звинувачення в перевищенні своїх повноважень та вчиненні насильницьких дій.

Про це повідомив агентству dpa в неділю, 22 липня, неназваний співрозмовник в органах юстиції, передає DW.com.

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Раніше в той же день 26-річний Беналля, співробітник президентської адміністрації Вінсан Краз і троє поліцейських постали перед слідчим суддею, стосовно них розпочато офіційне розслідування.

Олександр Беналля був звільнений і поміщений під варту після публікації відео з першотравневої демонстрації в Парижі, на якому видно, як він б'є одного з демонстрантів. Краз на цій демонстрації супроводжував Беналля, пише Le Figaro.

Ще троє поліцейських, які також проходять по цій справі, були взяті під варту за те, що вони вилучили записи з камер спостереження і передали їх Беналля. Повноваження поліцейських були припинені, уточнює BFM.

Розслідування інциденту проводить прокуратура Парижа, генеральна інспекція французької поліції, а в національних зборах створена спеціальна парламентська слідча комісія.