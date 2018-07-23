Президент Ірану зажадав від США "не кусати лева за хвіст", у відповідь Трамп "накричав" на нього у Twitter

Президент Ірану зажадав від США не втручатися у внутрішні справи його країни, у відповідь Трамп пригрозив небаченими раніше наслідками.

Президент Ірану Хассан Роухані застеріг США від війни з Тегераном і зажадав "не кусати за хвіст лева".

Як пише BBC, Хасан Роухані звернувся до США під час спілкування з іранськими дипломатами.

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"Америка повинна знати, що перемир'я з Іраном - це мати усього миру, а війна - мати всіх воєн", - заявив Роухані.

Він зазначив, що США не повинні втручатися у внутрішні справи Ірану, і зажадав "не кусати за хвіст лева, адже це призведе лише до жалю".

Президент США Дональд Трамп менше ніж через добу відповів на сторінці в Twitter постом із погрозами, цілком написаним великими літерами.

"Ніколи в житті не погрожуйте США знову, інакше будете страждати від наслідків, яких ви ще не бачили за невелику історію. Ми більше не та країна, яка буде терпіти ваші божевільні заяви про насильство і смерть. Будьте обережні!", - написав президент США.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER THE CONSEQUENCES LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018

Роухані поки не відповів на заяву Трампа.

Нагадаємо, на початку травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни із Спільного всеосяжного плану дій (ВДП), укладеного між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною в 2015 році і передбачає виконання Тегераном низки кроків, спрямованих на обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Інші учасники угоди розкритикували рішення Трампа і заявили про намір зберегти домовленості в силі.

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Після виходу з угоди США розширили санкції проти Ірану, а потім зажадали від держав-союзників до 4 листопада припинити купувати нафту в Ірану, заявивши, що в іншому випадку введуть санкції проти закупівельників.

Зокрема, США направили попередження низці японських компаній з вимогою звести закупівлі нафти в Ірану до нуля.

Після цього стало відомо, що Японія розглядає можливість відмови від іранської нафти і в той же час починає переговори з тим, щоб вивести свої компанії з-під можливих санкцій США, а також шукає заміну іранській нафті на ринках ОАЕ і Саудівської Аравії.

Як повідомляв УНІАН, у травні держсекретар США Майк Помпео заявив, що політика США стосовно Ірану не має на меті змінити керівництво цієї країни, її мета - змінити поведінку іранських лідерів, щоб вони прислухалися до власного народу і припинили деструктивна поведінка в регіоні.