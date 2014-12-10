Військова авіація РФ над Балтикою не лише "демонстрація сили", але й розвідка - екс-президент Латвії

Польоти російської військової авіації над Балтійським морем впритул до територій Латвії, Естонії, Литви, Швеції є не лише «демонстрацією сили», а і своєрідною розвідувальною акцією. Так само можна розцінити і порушення військовими кораблями Росії морського кордону Латвії.

Як передає Радіо Свобода, про це заявила колишній президент Латвії (1999 – 2007 років) Вайра Віке Фрейберга.

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«Порушення повітряного і морського кордону країн Балтійського регіону з боку Росії я би назвала демонстрацією сили – мовляв, дивіться. Російські збройні сили потужні і швидкі. З іншого боку, це виглядає як своєрідна розвідка – росіяни перевіряють, як швидко (за скільки секунд чи хвилин) країни Балтійського регіону, кораблі або літаки НАТО здатні відреагувати на порушення міжнародних вод або повітряного простору. І менш за все такі «маневри» можна назвати дружніми», – наголосила Фрейберга.

Нині екс-президент Латвії очолює міжнародний Мадридський клуб, до складу якого входять колишні очільники більш як ста держав. Сфера інтересів професора Фрейберги – проблеми регіональної безпеки і боротьба з сучасним тоталітаризмом.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ раніше заявив, що Росія продовжує нарощувати присутність військових літаків у Балтійському регіоні.